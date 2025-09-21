L’Officina di Galeno protagonista nel salotto televisivo de La Pisaniana

La terza edizione del laboratorio multidisciplinare " L’Officina di Galeno ", tenutosi a Pisa il 12 e 13 settembre scorsi, è protagonista della puntata de "La Pisaniana", il salotto prodotto dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, che da 11 anni gira la Toscana con ospiti, temi e luoghi sempre diversi, e che da stasera alle 21 su 50canale inizia la nuova stagione televisiva. "L’Officina di Galeno" anche quest’anno ha messo in luce il momento attuale della farmacia e, in particolare, stavolta, il ruolo del farmacista in Italia. Titolo di questa terza riunione era infatti: "Il farmacista prescrittore: aspetti professionali, normativi, sanitari e sociali". 🔗 Leggi su Lanazione.it