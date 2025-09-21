L’odissea di Rinaldo | Impossibile fermarsi

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025

Sulla questione rovente del piano parcheggi che coinvolgerà a giorni le strutture sanitarie del comune reggiano interviene anche il coordinamento cittadino di Forza Italia che si dice contrario alla filosofia che ispirato le nuove regole. L’introduzione delle strisce blu presso l’ospedale rappresenta una scelta sbagliata che penalizza i cittadini più fragili. Non dimentichiamo che nel 2019, l’allora presidente Bonaccini, si impegnava pubblicamente a studiare una soluzione tecnologica per consentire a chi va in ospedale di non pagare il parcheggio, promettendo di collegare l’impegnativa medica con la possibilità di sosta gratuita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

