Locatelli, la prestazione contro il Verona scatena i commenti negativi: arriva la difesa della moglie Thessa con questo post – FOTO. Il giorno dopo il deludente pareggio della Juve contro il Verona, il malcontento di una parte della tifoseria si è riversato con violenza sui social network. A finire nel mirino è stato anche il centrocampista, leader e capitano della squadra, Manuel Locatelli. La sua prestazione, giudicata insufficiente come quella di gran parte dei suoi compagni, è diventata il pretesto per una serie di attacchi e commenti impietosi, che hanno preso di mira la sua leadership e il suo valore tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli preso di mira sui social dopo Verona Juve: il messaggio della moglie Thessa contro la stupidità degli haters! Cosa è successo – FOTO