Lo vuole l’Inter e lo vuole il Milan | scatta il derby di mercato per un talento italiano
Milan e Inter hanno puntato i fari sullo stesso talento. Rossoneri e nerazzurri sono pronti a darsi battaglia in sede di calciomercato. Messe in archivio le prime quattro partite in cui si sono registrate le vittorie di Cagliari, Bologna e Milan, rispettivamente contro Lecce, Genoa e Udinese, e il pareggio per 1-1 tra Hellas Verona e Juventus, la quarta giornata di Serie A si prepara a mandare in scena le restanti sei partite in programma tra oggi e domani. Sei partite, tra cui il sentitissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma, al termine delle quali sarà di nuovo tempo di coppe europee, con la prima giornata della fase campionato di Europa League, che per il massimo campionato italiano scenderanno in campo Bologna e Roma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!
Luis Enrique: «Contro Messi e l’Inter Miami partita speciale, ma il Psg vuole vincere» (Le Parisien)
Balotelli, nuova avventura in Italia? Ecco chi vuole l’ex Inter
Il derby di Roma e un'Inter che vuole rialzarsi: una domenica da brividi #derby #roma #inter - X Vai su X
Asllani ripensa ai momenti in nerazzurro Ai microfoni dei canali ufficiali del Torino, l’ex centrocampista nerazzurro ha sottolineato il suo legame con l'Inter e di come sia stato facile dire di "sì" al progetto Inter Asllani ora vuole essere da esempio per i più - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter torna sul mercato | lo vuole Chivu si prova a chiudere in poche ore; L’Inter imita il Milan e prova a chiudere | affare da 40 milioni; L’Inter mostra i muscoli | ecco Diouf Milan ultimi ritocchi per Boniface.
Inter e Milan in vendita, ma chi le vuole? L’affare si complica - Bufera su nerazzurri e rossoneri, gli scenari sulla possibile cessione dei due club con relativi dubbi e polemiche ... Segnala calciomercato.it
Boniface salta, tensione Milan: Allegri vuole Vlahovic, proposte scommesse. Ricordando Giuntoli... - Questa la situazione, possiamo dire di tensione, nel club rossonero dopo la sconfitta fragorosa a San Siro all'esordio in campionato ... tuttosport.com scrive