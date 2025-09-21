Lo striscione degli ultras della Lazio per Charlie Kirk | La ragione non si uccide – Il video

«La ragione non si uccide. Rip Charlie Kirk ». Recita così lo striscione appeso a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio poche ore prima del derby della Capitale, vinto per 1-0 dalla Roma. L’omaggio arriva proprio nel giorno dei funerali dell’attivista di ultradestra, assassinato lo scorso 10 settembre nello Utah. La tifoseria organizzata biancoceleste è da sempre considerata tra le più vicine all’estrema destra italiana. Per questo, non sorprende più di tanto la decisione di omaggiare l’ attivista Maga, grande sostenitore di Donald Trump. Mazze e aste confiscate prima del derby. Durante le bonifiche pre-derby Lazio-Roma, la polizia ha sequestrato in piazza Mancini aste in plastica munite di viti e lame e mazze di legno. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: striscione - ultras

Fermana, striscione degli ultras contro la famiglia Simoni

Calciomercato Napoli, in centro città spunta uno striscione ultras contro Osimhen

Ultras Napoli, striscione esposto fuori al Maradona: messaggio chiaro – FOTO

Como-#Genoa, striscione ultras in omaggio alla Curva A! Si riaccende il gemellaggio? Ieri sera, durante la sfida di campionato tra il Como ed il Genoa, gli ultras rossoblù si sono resi protagonisti di un bellissimo gesto nei confronti della tifoseria del Napoli. In - facebook.com Vai su Facebook

"Un minuto di silenzio per le vittime del genocidio palestinese" Ieri, nel debutto in Serie C contro la Ternana, gli ultras del Livorno hanno dedicato uno striscione alla #Palestina. - X Vai su X

Lo striscione degli ultras della Lazio per Charlie Kirk: «La ragione non si uccide» – Il video; Fumogeni e striscioni per Charlie Kirk: Ponte Milvio e l’Olimpico blindati per il derby Lazio-Roma; Gli ultras della Lazio hanno realizzato uno striscione in memoria di Charlie Kirk.

Il giorno del derby di Roma, striscione degli ultras della Lazio pro Kirk: “La ragione non si uccide. Rip” - Uno striscione con la scritta «La ragione non si uccide, rip Charlie Kirk» è stato esposto dagli ultras della Lazio a Ponte Milvio , poche ore prima del ... Lo riporta msn.com

Fumogeni e striscioni per Charlie Kirk: Ponte Milvio e l’Olimpico blindati per il derby Lazio-Roma - Cresce l'attesa in vista dell'inizio del derby tra Roma e Lazio, in programma alle 12. Riporta msn.com