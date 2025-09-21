Lo striscione degli ultras della Lazio per Charlie Kirk | La ragione non si uccide – Il video

Open.online | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La ragione non si uccide. Rip Charlie Kirk ». Recita così lo striscione appeso a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio poche ore prima del derby della Capitale, vinto per 1-0 dalla Roma. L’omaggio arriva proprio nel giorno dei funerali dell’attivista di ultradestra, assassinato lo scorso 10 settembre nello Utah. La tifoseria organizzata biancoceleste è da sempre considerata tra le più vicine all’estrema destra italiana. Per questo, non sorprende più di tanto la decisione di omaggiare l’ attivista Maga, grande sostenitore di Donald Trump. Mazze e aste confiscate prima del derby. Durante le bonifiche pre-derby Lazio-Roma, la polizia ha sequestrato in piazza Mancini aste in plastica munite di viti e lame e mazze di legno. 🔗 Leggi su Open.online

