lo stadio torna a splendere con i nuovi fari

E luce fu. L’amministrazione comunale di Monghidoro ha deciso di riservare allo sport ed a chi lo pratica una ingente parte dei fondi STAMI, risorse destinate alle aree interne e montane della nostra Regione e ha così dato avvio alla prima parte delle opere di riqualificazione degli impianti sportivi comunali, nello specifico alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led del campo da calcio comunale con un investimento di cinquantamila euro. L’impianto di illuminazione del campo da calcio comunale era, infatti, molto datato, con lampade energivore rette da un generatore di corrente e, pertanto, si era reso assolutamente necessario procedere a una importante riqualificazione che ha comportato la completa sostituzione delle vecchie lampade con nuove a led di ultima generazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

