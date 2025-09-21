Il parco di Villa del Cardinale a Colle Umberto si tinge coi colori dell’autunno. Meraviglia al quadrato grazie all’arrivo del Perugia Flower Show che fino ad oggi incanterà i visitatori con le proposte dei più noti florovivaisti d’Italia. E’ raggiante Lucia Boccolini, l’organizzatrice dell’evento, esportato anche in altre regioni del Belpaese e arrivato perfino in Costa Azzurra dove ha incassato applausi e presenze di pubblico. Il successo della manifestazione? Secondo Boccolini è il risultato di più fattori. "Storia, arte e cultura del verde - spiega Boccolini - si sposano insieme in un concerto di vivaci colori e meravigliosi profumi: sta qui la formula magica del Flower Show, che qui a Villa del Cardinale ha trovato una delle location più suggestive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spettacolo della natura. Il Perugia Flower Show incanta con l’autunno