Lo Scudetto di Sarri alla Juventus vale meno | scoppia il caos in diretta

Il paragone tra lo Scudetto di Maurizio Sarri alla Juventus e il lavoro fatto da Gasperini all’Atalanta: scoppia il caos in diretta Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini sono i prossimi avversari del derby di Roma. Una stracittadina che tiene tutti con il fiato sospeso. Vietato perdere. O la settimana nella capitale diventa più difficile del previsto. Gasperini assaporerà per la prima volta questa strana sensazione. Alla sua prima esperienza a Roma, l’allenatore giallorosso vorrà fare bene e vuole già rispondere alla prima sconfitta stagionale della scorsa settimana contro il Torino. Nella diretta di TvPlay, prima del derby Lazio-Roma, Enrico Camelio ha voluto paragonare i due allenatori. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Lo Scudetto di Sarri alla Juventus vale meno”: scoppia il caos in diretta

In questa notizia si parla di: scudetto - sarri

Sarri ancora recrimina per i calciatori che Adl non gli comprò, Conte senza Kvara venduto a gennaio ha vinto lo scudetto

Albiol: “Il Napoli può giocarsela con tutti, peccato non aver vinto lo scudetto con Sarri”

Sulla partita della Juve di oggi. Se Tudor non avesse giocato nella Juve di Lippi sarebbe al centro di una contestazione tipo con sarri a luglio 2020: “O scudetto o esonero”. - X Vai su X

Le triplette non si dimenticano mai: per il Napoli di Sarri quella di Simeone significò la fine dei sogni Scudetto nel 2017-18. C'è qualche giocatore che vedi pronto a timbrare 3 volte in Fiorentina-Napoli? #napoli #fiorentina #seriea #calcio - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Tudor: Con l'Inter vale più di tre punti. Se possiamo lottare per lo scudetto? Ovvio; Juventus, Sarri: ''Con l'Inter grande sfida, ma per lo scudetto vale zero''; Inter-Juve, Sarri: «Non siamo favoriti, loro sono pericolosissimi. Assurdo parlare di Scudetto».

Tudor lancia la Juve: "Con l'Inter vale più di tre punti... Noi da scudetto? È ovvio" - Il tecnico bianconero a Dazn parla della sfida coi nerazzurri guidata dall'unico collega che in A lo ha battuto da quando è a Torino: "Noi ci giochiamo le nostre carte e vediamo chi sarà il migliore" ... gazzetta.it scrive

Juve, Rugani: 'Nessuna chiamata da Sarri' - Assieme a Gonzalo Higuain, un altro pupillo di Maurizio Sarri è senza dubbio il difensore della Juventus Daniele Rugani. Scrive calciomercato.com