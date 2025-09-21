Lo scontro è politico Pd | Basta ingiustizia FdI | Siete ipocriti

Il giorno dopo il corteo: tra solidarietà e accuse di ipocrisia. Dal fronte istituzionale arriva la voce del presidente della Provincia e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che annuncia un passo concreto: "Come istituzioni non possiamo rimanere in silenzio di fronte all’ingiustizia che stanno subendo questi lavoratori – afferma – dobbiamo denunciare quel sistema produttivo malato che fa profitto sulla pelle dei più deboli. La prossima settimana convocherò a un tavolo istituzionale alcuni dei committenti dell’azienda L’Alba, con i quali ho già parlato e che si sono detti disponibili al confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

