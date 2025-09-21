LIVE Paolini-Pegula Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra chiamata ad infrangere un nuovo tabù
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI BJK CUP ITALIA-USA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-PEGULATOWNSEND DI BJK CUP (3° MATCH DALLE 11.00) Il programma della finale di Billie Jean King Cup Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del secondo singolare del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: a Shenzhen, in Cina, le azzurre, giunte per il terzo anno consecutivo all’ultimo atto, vogliono confermare il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga. Il secondo singolare prevede lo scontro tra le numero 1 delle due formazioni, dunque sulla carta lo scenario maggiormente verosimile è quello in cui a sfidarsi siano Jasmine Paolini e Jessica Pegula: in carriera le due giocatrici si sono sfidate per cinque volte tra il 2016 ed il 2023, ed a spuntarla è sempre stata la statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - pegula
