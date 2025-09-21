LIVE Paolini-Pegula 6-4 6-2 Italia-USA BJK Cup 2-0 in DIRETTA | LEGGENDARIE AZZURRE SONO ANCORA CAMPIONESSE DEL MONDO!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Anche questo fine settimana è stato trionfale per lo sport italiano! Un saluto sportivo. 14.45 Questo gruppo è oggettivamente il migliore al mondo. Jasmine Paolini non ha bisogno di presentazioni, il doppio ErraniPaolini è il migliore in assoluto, senza dimenticare che Bronzetti e Cocciaretto si trasformano quando indossano la maglia azzurra. I due trionfi consecutivi sono la sintesi inevitabile di tutto ciò. 14.44 Aveva perso 5 volte 5 Jasmine Paolini contro Jessica Pegula. Oggi è stata un’altra storia. 🔗 Leggi su Oasport.it
