CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Lunga la risposta di Pegula. 30-15 Servizio vincente al centro. 15-15 Largo stavolta il diritto incrociato dell’azzurra. 15-0 Sul nastro e poi in corridoio il diritto di Pegula. 5-1 DISEGNA TENNIIIIIIIIIIIIIIIISS!! Paolini spinge di diritto e di rovescio, poi avanza a rete e chiude con la volée di diritto! Non si può giocare meglio di così! DOPPIO BREAK! 0-40 Altra sassata di diritto di Paolini. Pegula si inginocchia per la frustrazione. 0-30 Rovescio sulla riga di Paolini, che poi non può sbagliare lo smash. Sta dominando. 0-15 In rete il rovescio dell’americana in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Pegula 6-4, 5-1, Italia-USA BJK Cup 1-0 in DIRETTA: doppio break, dominio totale!