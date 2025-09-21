LIVE Paolini-Pegula 6-4 4-1 Italia-USA BJK Cup 1-0 in DIRETTA | la n8 è avanti di un break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Rovescio sulla riga di Paolini, che poi non può sbagliare lo smash. Sta dominando. 0-15 In rete il rovescio dell’americana in uscita dal servizio. 4-1 Paolini domina da fondo, Pegula sbaglia in lunghezza il diritto. L’azzurra consolida il break nel secondo set. 40-30 Erroraccio di Pegula: largo il rovescio inside-out dal centro. 30-30 Servizio e smash di Paolini. 15-30 In rete il diritto incrociato dell’azzurra. 15-15 Altro scambio irreale. Paolini gioca una palla corta, poi è costretta a difendersi con un lob, prima di chiudere con un rovescio pesantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

