LIVE Paolini-Pegula 6-4 4-1 Italia-USA BJK Cup 1-0 in DIRETTA | la n8 è avanti di un break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Rovescio sulla riga di Paolini, che poi non può sbagliare lo smash. Sta dominando. 0-15 In rete il rovescio dell’americana in uscita dal servizio. 4-1 Paolini domina da fondo, Pegula sbaglia in lunghezza il diritto. L’azzurra consolida il break nel secondo set. 40-30 Erroraccio di Pegula: largo il rovescio inside-out dal centro. 30-30 Servizio e smash di Paolini. 15-30 In rete il diritto incrociato dell’azzurra. 15-15 Altro scambio irreale. Paolini gioca una palla corta, poi è costretta a difendersi con un lob, prima di chiudere con un rovescio pesantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - pegula
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
WTA Cincinnati 2025, avanzano Gauff e Pegula. Krueger sfiderà Paolini nei sedicesimi
US Open 2025: esordi ok per Sabalenka, Pegula e Paolini. Eala, che rimonta su Tauson!
Finale BJK Cup: Cocciaretto dà all’Italia il primo punto contro gli Usa. Ora Paolini-Pegula - X Vai su X
Pochi problemi per le big nell'esordio agli US Open. Oltre Sabalenka, Pegula e Paolini c'è il colpo (con rimonta) di Eala su Tauson - facebook.com Vai su Facebook
LIVE BJK Cup Finals, Italia-Usa 1-0: Paolini serve per il match su Pegula; Italia - USA 1-0, la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; Italia-Usa 1-0 LIVE: ora Paolini-Pegula.
LIVE Paolini-Pegula, Italia-USA BJK Cup 1-0 2025 in DIRETTA: Jasmine in campo contro un’altra bestia nera - 59 Cinque precedenti tra Pegula e Paolini: ha sempre vinto l'americana. Riporta oasport.it
LIVE Cocciaretto-Navarro 1-0, Italia-USA 0-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: iniziata la finale! - A Grande cambio lungoriga di rovescio: il suo colpo! Secondo oasport.it