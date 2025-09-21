LIVE Paolini-Pegula 6-4 2-1 Italia-USA BJK Cup 1-0 in DIRETTA | l’azzurra recupera subito il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Micidiale diritto incrociato vincente dell’azzurra. 0-15 Risposta aggressiva di Paolini, in rete il rovescio di Pegula. 2-1 Scappa via il rovescio dell’americana. 40-30 Lungo il diritto di Pegula. 30-30 Altro errore di diritto dell’italiana e nuovo game complicato. 30-15 Diritto profondo e pesante dell’americana. 30-0 Servizio in kick e diritto lungolinea vincente di Paolini. 15-0 Servizio vincente al centro per l’azzurra. 1-1 Contro-break! Rovescio inside-out dal centro vincente dell’azzurra. Che reazione! 0-40 SCAMBIO MICIDIALE! Paolini rimanda tutto di là, sembrava ping pong! Alla fine Pegula è la prima a sbagliare al 28° colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it

