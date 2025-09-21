LIVE Paolini-Pegula 5-4 Italia-USA BJK Cup 1-0 in DIRETTA | l’azzurra annulla 3 palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Seconda solida, larga la risposta di diritto di Pegula. L’azzurra tiene il servizio dopo aver annullato 3 palle break. Seconda di servizio. A-40 Partita pazzesca.Gioca sulle righe Paolini, non chiude due schiaffi al volo, ma non si scoraggia e va a segno con la volée di diritto. 40-40 Risposta angolatissima di Pegula con il rovescio, poi chiude con il diritto lungolinea. A-40 Sulla riga il diritto con traiettoria alta di Paolini, in rete il diritto di Pegula. 40-40 In rete il diritto lungolinea dell’americana. 40-A Altro scambio lungo. Largo il diritto incrociato di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - pegula
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
WTA Cincinnati 2025, avanzano Gauff e Pegula. Krueger sfiderà Paolini nei sedicesimi
US Open 2025: esordi ok per Sabalenka, Pegula e Paolini. Eala, che rimonta su Tauson!
Le azzurre si portano avanti nella finale di #BJKCup Segui il match tra Paolini e Pegula in diretta in chiaro su SuperTennis @bmwitalia - X Vai su X
Pochi problemi per le big nell'esordio agli US Open. Oltre Sabalenka, Pegula e Paolini c'è il colpo (con rimonta) di Eala su Tauson - facebook.com Vai su Facebook
LIVE BJK Cup Finals, Italia-Usa 1-0: Paolini avanti 5-4 senza break su Pegula; Italia-Usa 1-0 LIVE: ora Paolini-Pegula; Italia - USA 1-0, la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis.
LIVE Paolini-Pegula, Italia-USA BJK Cup 1-0 2025 in DIRETTA: Jasmine in campo contro un’altra bestia nera - 59 Cinque precedenti tra Pegula e Paolini: ha sempre vinto l'americana. Si legge su oasport.it
LIVE Errani/Paolini-Pegula/Townsend, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: le azzurre confidano che si arrivi al doppio decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI BJK CUP ITALIA- Secondo oasport.it