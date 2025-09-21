LIVE Musetti-Basilashvili ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | tennisti in campo! Inizia il riscaldamento!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 In campo i tennisti! Il primo ad essere annunciato è Basilashvili! 12.18 Mentre deve ancora decidersi la semifinale della parte alta del tabellone, sappiamo già che nella parte bassa Tabilo affronterà Nakashima per un posto in finale! 12.15 Il vincente di questo quarto di finale, che vede il nostro Musetti favorito, sfiderà il vincente dell’ultima sfida in programma oggi all’ATP 250 di Chengdu, quella tra Taro Daniel e Alexader Schevnchenko. La loro partita inizierà dopo quella dell’azzurro. 12.12 Musetti torna a sfidare Basilashvili per vendicarsi dell’ultimo precedente tra i due, quello dove il georgiano ha sconfitto l’azzurro con il risultato di 3-1 al primo turno dell’ultimo Wimbledon disputato! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
