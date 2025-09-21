LIVE Musetti-Basilashvili ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | Nakashima al terzo! Manca poco al match dell’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Finisce anche il secondo set, con Giron che pareggia i conti con un parziale di 6-2. Al momento, i due statunitensi stanno disputando il terzo e ultimo set, con Nakashima che serve per il 2-2. 10.41 Termina il primo set del derby a stelle e strisce tra Giron e Nakashina, con il secondo che lo vince con il parziale di 6-3! Sempre più vicino il momento di Musetti e Basilashvili! 9.38 Finisce il primo match del programma di oggi dell’ATP 250 di Chengdu, con Alejandro Tabilo che ha battuto Christopher O’Connel per 2-1 (4-6, 7-5, 6-2). Adesso, tocca al derby americano tra Marcos Giron e Brandon Nakashima: poi toccherà a Musetti e alla sua sfida contro Basilashvili! Buongiorno amici di OA Spor t, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, per i quarti di finale dell’ ATP 250 di Chengdu, torneo nel corso del quale il nostro azzurro punta a difendere almeno la finale dello scorso, con l’idea di avere le chiare possibilità di fare addirittura meglio, vincendo l’eventuale primo titolo dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

