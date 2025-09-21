LIVE Musetti-Basilashvili ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | c’è un precedente recente da riscattare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Spor t, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, per i quarti di finale dell’ ATP 250 di Chengdu, torneo nel corso del quale il nostro azzurro punta a difendere almeno la finale dello scorso, con l’idea di avere le chiare possibilità di fare addirittura meglio, vincendo l’eventuale primo titolo dell’anno. Il georgiano sarà un osso duro, e a confermarlo, in parte, c’è anche l’ultimo recente precedente tra i due. Infatti, ricordiamo tutti il primo turno di Wimbledon lo scorso luglio, con Musetti che perse proprio contro Basilalashvili con il risultato di 1-3 (2-6, 6-4, 5-7, 1-6). 🔗 Leggi su Oasport.it

