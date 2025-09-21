LIVE Musetti-Basilashvili ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | ancora un match poi toccherà all’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38 Finisce il primo match del programma di oggi dell’ATP 250 di Chengdu, con Alejandro Tabilo che ha battuto Christopher O’Connel per 2-1 (4-6, 7-5, 6-2). Adesso, tocca al derby americano tra Marcos Giron e Brandon Nakashima: poi toccherà a Musetti e alla sua sfida contro Basilashvili! Buongiorno amici di OA Spor t, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, per i quarti di finale dell’ ATP 250 di Chengdu, torneo nel corso del quale il nostro azzurro punta a difendere almeno la finale dello scorso, con l’idea di avere le chiare possibilità di fare addirittura meglio, vincendo l’eventuale primo titolo dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - basilashvili
LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano georgiano
Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa
Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla
Musetti-Basilashvili oggi, Atp Chengdu. Orario e dove vederla in tv - X Vai su X
GRANDE LORENZO Musetti vince sul croato Dino Prizmic per 7-5 3-6 6-2, assicurandosi così un posto agli ottavi di finale, dove troverà Basilashvili - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: c’è un precedente recente da riscattare; Musetti fuori al 1° turno: trionfa Basilashvili; Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming.
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: c’è un precedente recente da riscattare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Lo riporta oasport.it
Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale - L'azzurro sfida il georgiano ai quarti di finale del torneo in Cina. Come scrive tuttosport.com