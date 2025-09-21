LIVE Musetti-Basilashvili 6-3 4-3 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break decisivo ma non cade il muro del georgiano!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente di Basilashvili. 4-3 GAME MUSETTI!! Buon game per l’azzurro che chiude con l’ace. Ottimo il suo rendimento fin qui al servizio in questo secondo set! 40-30 Il nastro porta via la seconda di Musetti, doppio fallo. Seconda palla. 40-15 Errore di dritto per Musetti che non approfitta del campo quasi completamente libero. Seconda. 40-0 Prima vincente di Musetti!! 30-0 Basilashvili sbaglia con il dritto!! 15-0 Ottima seconda palla dell’azzurro! Seconda palla ad inizio game per Musetti. 3-3 GAME BASILASHVILI. Buon game per il georgiano che non si mette nei guai da solo come nel precedente turno di servizio! 40-15 Esce il rovescio di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - basilashvili
LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano georgiano
Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa
Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla
#Musetti-#Basilashvili oggi alle ore 10 ul tennista azzurro sfida il georgiano nei quarti di finale dell'#ATPChengdu La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su N - X Vai su X
Esordio vincente per Lorenzo Musetti a Chengdu L’azzurro, testa di serie numero 1 del torneo cinese, affronterà ai quarti di finale Nikoloz Basilashvili BMW Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Nakashima, poi toccherà a Musetti!; Musetti fuori al 1° turno: trionfa Basilashvili; LIVE! Musetti debutta a Wimbledon contro Basilashvili.
Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale - L'azzurro sfida il georgiano ai quarti di finale del torneo in Cina. Segnala tuttosport.com
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: c’è un precedente recente da riscattare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Secondo oasport.it