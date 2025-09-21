LIVE Musetti-Basilashvili 6-3 2-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | nessun break ad inizio secondo set l’azzurro spinge per la vittoria!

21 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima palla vincente di Basilashvili. Se ne va anche la seconda palla break. 30-40 Basilashvili prende una riga, forse due, e costringe Musetti ad una difesa difficile che infatti non riesce. Seconda, il georgiano ha perso completamente la prima! 15-40 Errore di dritto per Basilashvili!! Prime due palle break del set per Musetti!! Seconda palla. 15-30 Doppio fallo di Basilashvili, il secondo del suo match: Musetti deve trovare il break! Seconda palla. 15-15 Esce il rovescio di Musetti. Seconda. 0-15 Risposta profonda di Musetti, rovescio in rete di Basilashvili!! 2-1 GAME MUSETTI!! Prima vincente e secondo game mantenuto agilmente su altrettanti turni di battuta in questo secondo, e speriamo, ultimo set! 40-0 Volée facile di Lorenzo! Il livello del suo tennis sembra essersi alzato!! 30-0 Ace di Musetti! 15-0 Palla corta inguardabile di Basilashvili, che continua a dimostrare di non avere questo colpo nelle corde!! 1-1 GAME BASILASHVILI! Angolo pazzesco trovato dal georgiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Basilashvili 6-3 2-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: nessun break ad inizio secondo set, l’azzurro spinge per la vittoria!

