LIVE Musetti-Basilashvili 6-3 2-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | nessun break ad inizio secondo set l’azzurro spinge per la vittoria!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima palla vincente di Basilashvili. Se ne va anche la seconda palla break. 30-40 Basilashvili prende una riga, forse due, e costringe Musetti ad una difesa difficile che infatti non riesce. Seconda, il georgiano ha perso completamente la prima! 15-40 Errore di dritto per Basilashvili!! Prime due palle break del set per Musetti!! Seconda palla. 15-30 Doppio fallo di Basilashvili, il secondo del suo match: Musetti deve trovare il break! Seconda palla. 15-15 Esce il rovescio di Musetti. Seconda. 0-15 Risposta profonda di Musetti, rovescio in rete di Basilashvili!! 2-1 GAME MUSETTI!! Prima vincente e secondo game mantenuto agilmente su altrettanti turni di battuta in questo secondo, e speriamo, ultimo set! 40-0 Volée facile di Lorenzo! Il livello del suo tennis sembra essersi alzato!! 30-0 Ace di Musetti! 15-0 Palla corta inguardabile di Basilashvili, che continua a dimostrare di non avere questo colpo nelle corde!! 1-1 GAME BASILASHVILI! Angolo pazzesco trovato dal georgiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - basilashvili
LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano georgiano
Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa
Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla
#Musetti-#Basilashvili oggi alle ore 10 ul tennista azzurro sfida il georgiano nei quarti di finale dell'#ATPChengdu La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su N - X Vai su X
ATP 250 Chengdu 2025 Esordio vincente per Lorenzo Musetti che supera, non senza difficoltà, il croato Dino Prizmic in tre set (7-5, 3-6, 6-2). Ai quarti di finale avrà Nikoloz Basilashvili . - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Nakashima, poi toccherà a Musetti!; Musetti fuori al 1° turno: trionfa Basilashvili; LIVE! Musetti debutta a Wimbledon contro Basilashvili.
Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale - L'azzurro sfida il georgiano ai quarti di finale del torneo in Cina. Segnala tuttosport.com
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: c’è un precedente recente da riscattare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... oasport.it scrive