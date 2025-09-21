LIVE Musetti-Basilashvili 2-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | break del toscano in apertura di set! Che partenza!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 BREAK BASILASHVILI. Esce il dritto di Musetti, che consegna al georgiano il punto del contro break. 15-40 Se ne va la prima delle tre palle break, con la risposta in rete di Basilashvili! Seconda. 0-40 Vincente di dritto lungolinea dal centro della riga di fondo per Basilashvili, tre palle break. 0-30 Servizio e dritto largo per Musetti, che si sta complicando il game. Seconda. 0-15 Basilashvili risponde bene e gestisce lo scambio. Musetti non riesce a difendersi con lo slice. 2-1 GAME BASILASHVILI. Risposta in rete per Musetti, primo servizio vinto dal georgiano che con la prima riesce a non far giocare l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - basilashvili
LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano georgiano
Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa
Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla
#Musetti-#Basilashvili oggi alle ore 10 ul tennista azzurro sfida il georgiano nei quarti di finale dell'#ATPChengdu La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su N - X Vai su X
Esordio vincente per Lorenzo Musetti a Chengdu L’azzurro, testa di serie numero 1 del torneo cinese, affronterà ai quarti di finale Nikoloz Basilashvili BMW Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Nakashima, poi toccherà a Musetti!; Musetti fuori al 1° turno: trionfa Basilashvili; LIVE! Musetti debutta a Wimbledon contro Basilashvili.
Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale - L'azzurro sfida il georgiano ai quarti di finale del torneo in Cina. Come scrive tuttosport.com
LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: c’è un precedente recente da riscattare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Da oasport.it