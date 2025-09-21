LIVE Musetti-Basilashvili 2-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | break del toscano in apertura di set! Che partenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 BREAK BASILASHVILI. Esce il dritto di Musetti, che consegna al georgiano il punto del contro break. 15-40 Se ne va la prima delle tre palle break, con la risposta in rete di Basilashvili! Seconda. 0-40 Vincente di dritto lungolinea dal centro della riga di fondo per Basilashvili, tre palle break. 0-30 Servizio e dritto largo per Musetti, che si sta complicando il game. Seconda. 0-15 Basilashvili risponde bene e gestisce lo scambio. Musetti non riesce a difendersi con lo slice. 2-1 GAME BASILASHVILI. Risposta in rete per Musetti, primo servizio vinto dal georgiano che con la prima riesce a non far giocare l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

