LIVE Mondiali di atletica | ultima giornata con le staffette c' è la 4x400 femminile

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima giornata della rassegna iridata di Tokyo. Tra le medaglie da assegnare, l'alto donne, i 5.000 maschili e le quattro staffette. Tutte le gare senza azzurri, tranne una. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

LIVE! Ultimo giorno: in pista tanti big e l'Italia nella 4x400 femminile; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: bagarre nel decathlon, l’Italia difende la top10 nel medagliere. Ultime gare dalle 10.35; Mondiali di Atletica, il programma delle gare di domenica 21 settembre.

live mondiali atletica ultimaAtletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 21 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Cala il sipario quest'oggi, domenica 21 settembre, sui Campionati Mondiali 2025 di atletica. Si legge su oasport.it

live mondiali atletica ultimaMondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli - Oggi, domenica 21 settembre, gran finale della rassegna iridata con le ultime medaglie da assegnare. msn.com scrive

