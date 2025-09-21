LIVE Mondiali di atletica | ultima giornata con le staffette c' è la 4x400 femminile
Ultima giornata della rassegna iridata di Tokyo. Tra le medaglie da assegnare, l'alto donne, i 5.000 maschili e le quattro staffette. Tutte le gare senza azzurri, tranne una. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali atletica, oggi ultima giornata. Programma e dove vedere italiani in tv (in chiaro) e streaming - X Vai su X
LIVE! Ultimo giorno: in pista tanti big e l'Italia nella 4x400 femminile; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: bagarre nel decathlon, l’Italia difende la top10 nel medagliere. Ultime gare dalle 10.35; Mondiali di Atletica, il programma delle gare di domenica 21 settembre.
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 21 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Cala il sipario quest'oggi, domenica 21 settembre, sui Campionati Mondiali 2025 di atletica. Si legge su oasport.it
Mondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli - Oggi, domenica 21 settembre, gran finale della rassegna iridata con le ultime medaglie da assegnare. msn.com scrive