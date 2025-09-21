LIVE Lazio-Roma 0-1 | vantaggio di Pellegrini Rensch vicino al raddoppio
Una settimana di attesa spasmodica, ma ora è tempo di scendere in campo. Alle 12:30 il fischio d’inizio di un derby della capitale sempre sentitissimo e molto importante per entrambe le squadra: Roma reduce dalla brutta e inaspettata sconfitta interna contro il Torino, Lazio sconfitta sul campo del Sassuolo nell’ultimo turno, e c’è dunque voglia di riscatto per prendersi tre punti pesanti nella corsa alla prossima Champions League. Stracittadina però che va oltre la semplice e prematura classifica, perché vincere vale il dominio sulla capitale almeno fino al prossimo incontro. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: lazio - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25
#LazioRoma, infortunio per Dele-Bashiru: Sarri costretto al cambio dopo 14' - X Vai su X
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Roma LIVE; Lazio-Roma derby diretta: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE; Diretta Lazio-Roma, oggi Serie A. Live risultato e aggiornamenti.
Lazio Roma 0-0 LIVE: inizia il derby! - Lazio Roma, allo Stadio Olimpico il match valido per la quarta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma do ... Lo riporta lazionews24.com
Lazio-Roma, il risultato in diretta LIVE - 1 il 30 aprile 2017 (doppietta di Keita Baldé e una rete di Dusan Basta per i biancocelesti e un gol di ... Da sport.sky.it