LIVE Italia-Argentina Mondiali volley 2025 in DIRETTA | tra poco un complesso ottavo di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18 L’Argentina è una squadra molto difficile. Il regista De Cecco lo conosciamo tutti, così come l’esperto libero Danani. L’opposto Koukartsev è molto affidabile, così come gli schiacciatori Palonsky e Vicentin. 9.16 La rosa dell’Italia: 5 Alessandro Michieletto OH 6 Simone Giannelli (C) S 7 Fabio Balaso L 8 Riccardo Sbertoli S 9 Francesco Sani OH 11 Kamil Rychlicki O 12 Mattia Bottolo OH 14 Gianluca Galassi MB 16 Yuri Romanò O 17 Simone Anzani MB 19 Roberto Russo MB 25 Giovannimaria Gargiulo MB 28 Domenico Pace L 31 Luca Porro OH 9.14 Il ct dell’Albiceleste è Marcelo Rodolfo Mendez. 🔗 Leggi su Oasport.it

