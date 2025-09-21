LIVE Italia-Argentina 3-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | si è accesa la scintilla! Azzurri ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06 L’Italia giocherà i quarti mercoledì 24 settembre contro una tra Belgio e Finlandia. L’orario sarà o alle 9.30 o alle 14.00: lo sapremo nel corso della giornata. ITALIA-ARGENTINA 3-0: 25-23, 25-20, 25-22. 25-22 BOTTOLOOOOOOOOO!!! A segno con un attacco in palleggio! Si è accesa la scintilla: questa è l’Italia che conosciamo! E andiamo ai quarti di finale dei Mondiali! Vogliamo la rivincita con il Belgio! 24-22 Bottolo murato. Time-out Italia. Serve calma adesso. 24-21 Diagonale di Vicentin. Il ct argentino si sfoga nei confronti di De Giorgi, che lo invita a calmarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

