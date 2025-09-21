LIVE Italia-Argentina 3-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | si è accesa la scintilla! Azzurri ai quarti di finale

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06 L’Italia giocherà i quarti mercoledì 24 settembre contro una tra Belgio e Finlandia. L’orario sarà o alle 9.30 o alle 14.00: lo sapremo nel corso della giornata. ITALIA-ARGENTINA 3-0: 25-23, 25-20, 25-22. 25-22 BOTTOLOOOOOOOOO!!! A segno con un attacco in palleggio! Si è accesa la scintilla: questa è l’Italia che conosciamo! E andiamo ai quarti di finale dei Mondiali! Vogliamo la rivincita con il Belgio! 24-22 Bottolo murato. Time-out Italia. Serve calma adesso. 24-21 Diagonale di Vicentin. Il ct argentino si sfoga nei confronti di De Giorgi, che lo invita a calmarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia argentina 3 0 mondiali volley 2025 in diretta si 232 accesa la scintilla azzurri ai quarti di finale

© Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 3-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: si è accesa la scintilla! Azzurri ai quarti di finale

In questa notizia si parla di: italia - argentina

Argentina, l’ex Br Bertulazzi sarà estradato in Italia

Terrorismo, ok Corte Suprema Argentina a estradizione ex Br Bertulazzi in Italia

L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi. L’ex Br può essere trasferito in Italia

Italia ai quarti! Argentina travolta 3-0; LIVE! Italia-Argentina: in palio i quarti di finale ai Mondiali; Italia – Argentina, in diretta i Mondiali di volley maschili: gli azzurri vincono i primi due set.

live italia argentina 3Italia-Argentina, diretta Mondiale di volley: gli ottavi in tempo reale - Gli Azzurri di De Giorgi, campioni del mondo in carica, contendono alla selezione di Mendez l'accesso ai quarti di finale. Come scrive tuttosport.com

live italia argentina 3Mondiali maschili 2025 - LIVE! Italia-Argentina vale i quarti: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, informazioni utili - Argentina vale i quarti: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Argentina 3