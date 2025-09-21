LIVE Italia-Argentina 2-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | i sudamericani impattano sul 13-13
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Difeso il pallonetto di Michieletto, poi Giannelli perde il contrasto a rete. 15-14 Larga stavolta la battuta di Bottolo. 15-13 ACE di Bottolo! Che bordata! 14-13 Parallela di Romanò. Gli azzurri devono serrare le fila in questa fase. 13-13 Lunga la pipe di Michieletto. 13-12 Mani fuori di Gomez. 13-11 Primo tempo di Gargiulo. 12-11 Parallela di Vicentin. 12-10 Primo tempo di Russo. 11-10 Brutto muro incassato da Romanò nei confronti di Loser. 11-9 In rete la battuta di Michieletto. 11-8 Pipe devastante di Bottolo. Esce Kukartsev, entra Gomez. 10-8 Attacco in palleggio di Palonsky, azzurri sorpresi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - argentina
