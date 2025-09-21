LIVE Italia-Argentina 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | avvio difficile azzurri sotto 6-9

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-18 Lunga la battuta di Palonsky. 16-18 Mani fuori di Koukartsev. 16-17 Il muro contiene Koukartsev, poi contrattacco di Michieletto in diagonale. 15-17 Parallela di Romanò. 14-17 In rete la battuta di Bottolo, giocatore altalenante per antonomasia. 14-16 Mani fuori di Gargiulo. L’Argentina sta difendendo meglio, è più efficace in cambio palla e più cinica in fase di contrattacco. 13-16 Scambio lunghissimo, Bottolo attacca in rete. Richiesta di moviola per l’Italia. 13-15 Vicentin ci sta facendo malissimo giocando con le mani del muro. 13-14 Diagonale potente di Bottolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

