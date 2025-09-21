CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 2351 Albon ha ricevuto una penalità di 10 secondi per il contatto con Colapinto. GIRO 2251 Russell, con gomma dura usata, gira due decimi più veloce di Leclerc, che monta gomme hard nuove. GIRO 2251 PASSA KIMI!! L’italiano si prende la posizione sul rettilineo finale, sfruttando scia e DRS alla perfezione. GIRO 2251 Russell ora ha strada libera e può provare ad imprimere il suo passo con gomma bianca per guadagnare su Antonelli e Lawson. GIRO 2151 Lawson entra proprio davanti ad Antonelli che è arrivato alla 3 con gomma più calda ma ha deciso di non forzare l’attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Verstappen tenta la fuga, gran sorpasso di Antonelli! Leclerc cambia strategia