LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Verstappen tenta la fuga Antonelli a caccia del podio! Leclerc davanti a Norris

Oasport.it | 21 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 1651 Sia Ocon che Albon si sono rifermati per mettere la bianca. Entrambi hanno smarcato la mescola e potrebbero provare ad andare fino in fondo. GIRO 1551 Antonelli ha il DRS su Lawson. L’italiano rimane sempre entro il secondo, senza però mai riuscire ad essere aggressivo. GIRO 1451 Questa la classifica provvisoria: 1. Max Verstappen Leader 2. Carlos Sainz +3.916s 3. Liam Lawson +7.049s 4. Kimi Antonelli +7.817s 5. George Russell +8.568s 6. Yuki Tsunoda +10.911s 7. Charles Leclerc +11.635s 8. Lando Norris +12.667s 9. Lewis Hamilton +14.189s 10. Isack Hadjar +17. 🔗 Leggi su Oasport.it

