CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 4551 Hamilton ha ripreso Norris!! Il britannico ha 0.944 di ritardo sul connazionale della Mclaren GIRO 4551 Entra in azione Norris! Il britannico prova a farsi vedere su Tsunoda. GIRO 4551 Grandissima difesa di Lawson che concede all’esterno a Tsunoda il quale non riesce a passare. GIRO 4451 Lawson ha 0.619 di vantaggio su Tsunoda che a sua volta ha un margine di 0.554 su Norris. Hamilton sta guadagnando un secondo a giro ed ha quasi ripreso la Mclaren. GIRO 4451 Torna a guadagnare Sainz che ora ha 1.604 di vantaggio su Antonelli. Grande gestione per lo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Verstappen in fuga, lotta tra Antonelli e Sainz per il podio