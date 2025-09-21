CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 4051 Russell rientra davanti a Sainz che occupa la terza posizione con un vantaggio di 1.635 su Antonelli GIRO 4051 Rientra ai box George Russell che si gioca la seconda posizione con Carlos Sainz! GIRO 3951 Tsunoda rientra subito davanti a Lawson, che però sfrutta la gomma più calda e sorpassa il giapponese. GIRO 3951 Tsunoda entra ai box e monta gomma media nuova. Il giapponese è in lotta con il trenino composto da Lawson, Leclerc e Norris. GIRO 3851 Il problema è stato con il dado dell’anteriore destra. Norris ora ha 1.945 secondi di ritardo da Lecercl, ma dovrà mettere in temperatura le gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Verstappen in fuga, grande bagarre per il podio! Leclerc in lotta con Norris