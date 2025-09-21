LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | tutti contro Verstappen a Baku! Antonelli sogna il podio Ferrari cerca la rimonta

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Sul circuito cittadino di Baku si preannuncia una gara scoppiettante dopo la folle qualifica andata in scena ieri: tra i muri della città azera i piloti sfioreranno il limite per provare ad entrare nella storia di questo GP. 12.15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo evento del Mondiale Formula 1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp azerbaijan 2025 in diretta tutti contro verstappen a baku antonelli sogna il podio ferrari cerca la rimonta

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: tutti contro Verstappen a Baku! Antonelli sogna il podio, Ferrari cerca la rimonta

In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen

F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; Max Verstappen conquista la sua prima pole a Baku, davanti a uno straordinario Sainz; LIVE F1 Azerbaigian, alle 13 la gara: in pole Verstappen. Leclerc 10°, Hamilton 12°.

F1 diretta GP Baku live: Verstappen dalla pole, Leclerc ed Hamilton chiamati alla rimonta - Il racconto in diretta del GP d'Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Scrive sport.virgilio.it

live f1 gp azerbaijanDIRETTA F1 | GP Baku 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo collegati con il circuito di Baku per la diretta del Gran Premio d'Azerbaijan. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Azerbaijan