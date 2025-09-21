LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Piastri a muro nel primo giro!! Verstappen cerca la fuga Leclerc supera Norris
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 851 Norris va all’attacco di Leclerc in curva 1, ma il monegasco mantiene la posizione. Alle loro spalle Hamilton sorpassa Hadjar, che ha provato una staccata lunghissima, e si rimette a caccia del connazionale. GIRO 751 Hamilton non è riuscito a superare Hadjar. GIRO 751 Viene comunicata la penalità ad Alonso che fa sapere di aver reagito al movimento di Piastri. GIRO 751 Sainz è a 1.392 da Verstappe che non riesce a fare il vuoto. GIRO 651 5 SECONDI DI PENALITÀ PER OSCAR PIASTRI!! L’australiano, ovviamente, non potrà scontare la penalità in questa gara e quindi potrebbe ricevere una penalità per la prossima gara GIRO 651 Norris si prende la posizione su Hadjar in curva 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen
LIVE F1 Azerbaigian, alle 13 la gara: in pole Verstappen. Leclerc 10°, Hamilton 12°; F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; Max Verstappen conquista la sua prima pole a Baku, davanti a uno straordinario Sainz.
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via! Verstappen favorito, Antonelli sogna il podio, Ferrari all’attacco - 45 Questa la griglia di partenza del GP dell'Azerbaijian 2025: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 2 Carlos ... Segnala oasport.it
F1 diretta GP Baku live: Verstappen dalla pole, Leclerc ed Hamilton chiamati alla rimonta - Il racconto in diretta del GP d'Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Secondo sport.virgilio.it