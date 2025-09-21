CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 851 Norris va all’attacco di Leclerc in curva 1, ma il monegasco mantiene la posizione. Alle loro spalle Hamilton sorpassa Hadjar, che ha provato una staccata lunghissima, e si rimette a caccia del connazionale. GIRO 751 Hamilton non è riuscito a superare Hadjar. GIRO 751 Viene comunicata la penalità ad Alonso che fa sapere di aver reagito al movimento di Piastri. GIRO 751 Sainz è a 1.392 da Verstappe che non riesce a fare il vuoto. GIRO 651 5 SECONDI DI PENALITÀ PER OSCAR PIASTRI!! L’australiano, ovviamente, non potrà scontare la penalità in questa gara e quindi potrebbe ricevere una penalità per la prossima gara GIRO 651 Norris si prende la posizione su Hadjar in curva 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Piastri a muro nel primo giro!! Verstappen cerca la fuga, Leclerc supera Norris