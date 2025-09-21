LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Ferrari e Mclaren cercano la rimonta Verstappen insegue la doppietta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo evento del Mondiale Formula 1 2025. Sul circuito cittadino di Baku s i preannuncia una gara scoppiettant e dopo la folle qualifica andata in scena ieri: tra i muri della città azera i piloti sfioreranno il limite per provare ad entrare nella storia di questo GP. Dalla prima casella scatterà Max Verstappen. L’olandese andrà a caccia della doppietta dopo il successo di Monza provando a sfruttare la pole position conquistata ieri davanti a dei sorprendenti Carlos Sainz ed a Liam Lawson. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen
Scattano le qualifiche del GP d'Azerbaijan: la diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #AzerbaijanGP - X Vai su X
Gp Azerbaijan 2025, diretta qualifiche Si fa sul serio a Baku, sede della diciassettesima tappa del Campionato del Mondo di F1 2025 #AzerbaijanGP Vai al link al primo commento per seguire la diretta - facebook.com Vai su Facebook
Max Verstappen conquista la sua prima pole a Baku, davanti a uno straordinario Sainz; F1, GP Azerbaijan: qualifiche e pole in diretta live; LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Ferrari e Mclaren cercano la rimonta, Verstappen insegue la doppietta.
F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orario gara, programma, streaming - 00 italiane, si disputerà la gara del GP d'Azerbaijan: il diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà ... Secondo oasport.it
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Verstappen in pole dopo il caos! Finalmente un buon Antonelli, Ferrari da incubo - 04 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla gara di ... Lo riporta oasport.it