LIVE Errani Paolini-Pegula Townsend Italia-USA 2-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | il doppio non si giocherà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 Cari amici di OA Sport. L’Italia ha vinto la sesta Billie Jean King Cup 2025 della sua storia, la seconda consecutiva. Decisive le vittorie in singolare di Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro e di Jasmine Paolini contro Jessica Pegula. Dunque il doppio non si disputerà. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI BJK CUP ITALIA-USA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) Il programma della finale di Billie Jean King Cup Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del doppio decisivo, che si giocherà soltanto in caso di 1-1 al termine dei due singolari del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, in corso a Shenzhen, in Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it
