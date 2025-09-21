CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:50 Italia che cerca la vittoria back to back. Per farlo servirà una prova maiuscola, ricordiamo che dopo Navarro-Cocciaretto giocheranno Pegula-Paolini. In caso di doppio, ovviamente, diventeremmo favoriti automaticamente. 10:43 Pochi minuti e saremo in campo con l’anconetana che proverà l’impresa che ci consentirebbe di divenire favoriti nella finale di BJK Cup 2025 contro gli Stati Uniti! 10.34 Buongiorno amici di OA Sport. Tathiana Garbin ha scelto Elisabetta Cocciaretto per affrontare Emma Navarro nel primo singolare. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro, Italia-USA 0-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti si parte con la finale!