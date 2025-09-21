LIVE Cocciaretto-Navarro Italia-USA 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | giocatrici in campo a minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:55 Navarro che è 17 del mondo ed è una giocatrice che sul cemento si esprime molto bene: tuttavia non dà importanti garanzie. L’azzurra col suo tennis veloce e d’anticipo potrebbe mettere in difficoltà l’ampia apertura di dritto della giocatrice USA. 10:50 Italia che cerca la vittoria back to back. Per farlo servirà una prova maiuscola, ricordiamo che dopo Navarro-Cocciaretto giocheranno Pegula-Paolini. In caso di doppio, ovviamente, diventeremmo favoriti automaticamente. 10:43 Pochi minuti e saremo in campo con l’anconetana che proverà l’impresa che ci consentirebbe di divenire favoriti nella finale di BJK Cup 2025 contro gli Stati Uniti! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

