LIVE Cocciaretto-Navarro 6-4 1-2 Italia-USA 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | serve prima la rivale nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Con il dritto in cross sulla riga Navarro. 40-15 Servizio vincente! 30-15 Ha disegnato il campo con il rovescio e il dritto Cocciaretto, poi ha chiuso col solito lungoriga disegnato! 15-15 In rete il rovescio dopo il servizio. 15-0 Molto bene stavolta di volo con la chiusura Cocciaretto. 1-2 A zero Navarro. 40-0 Lunga la risposta di dritto. 30-0 Sbaglia di dritto l’azzurra. 15-0 Largo di poco il dritto in cross di Cocciaretto. 1-1 E allora, servizio e rovescio. Teniamo un game CAPITALE! 40-30 Non è possibile, mette fuori un comodissimo rovescio lungoriga l’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it

