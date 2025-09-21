LIVE Cocciaretto-Navarro 5-4 Italia-USA 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | azzurra a un gioco dal 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottimo slice di Navarro, sbaglia di dritto Cocciaretto. 30-15 Gran prima, meno due! 15-15 Ottimo cross di rovescio di Navarro. 15-0 Lunga la risposta di dritto, gravissimo errore di Navarro! 5-4 Clamoroso gratuito di volo anche di Cocciaretto. 40-30 Servizio vincente, che reazione. 30-30 Ace. 15-30 CLAMOROSO ERRORE DI VOLO DI NAVARRO. Comica volèe della n.17 WTA, sopra la rete, bastava appoggiare. L’ha tirata sul gancio! 15-15 Sotterra il dritto in spostamento Navarro. 15-0 Decolla ed esce il rovescio dell’azzurra. 5-3 A ZERO COCCIARETTO! 40-0 Prima vincente alla T! 30-0 Sempre la prima al corpo da sinistra! Bene! 15-0 Servizio dritto sulla riga vincente! Cocciaretto! 4-3 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
