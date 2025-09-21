LIVE Cocciaretto-Navarro 1-0 Italia-USA 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | iniziata la finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Di poco largo il rovescio lungoriga di Cocciaretto. 30-0 Non risponde Navarro. 15-0 Servizio e rovescio: ARTE! 1-0 Fuori il rovescio di Navarro. BREAK! 40-A Grande cambio lungoriga di rovescio: il suo colpo! Palla break, seconda! 40-40 Di poco largo il cross difensivo di dritto dell’anconetana. 30-40 Secondo gratuito di dritto Navarro! 30-30 Non riesce a rispondere l’azzurra. 15-30 Gran vincente di dritto lungoriga di Cocciaretto! 15-15 Sbaglia di dritto Navarro, il suo colpo decisamente meno sicuro. 15-0 Prima vincente. 11:20 Si provano le battute. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-USA, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Bronzetti o Cocciaretto contro Navarro?
LIVE Cocciaretto-Navarro, Italia-USA 0-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti si parte con la finale!
LIVE Cocciaretto-Navarro, Italia-USA 0-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo a minuti
LIVE Cocciaretto-Navarro, Italia-USA 0-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti si parte con la finale!
LIVE BJK Cup Finals, Italia-USA: si parte con Cocciaretto-Navarro. Poi Paolini-Pegula - Billie Jean King Cup | La cronaca scritta in diretta della finale di Billie Jean King Cup. Scrive ubitennis.com
