LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | via alla sfida tra Pogacar ed Evenepoel Al comando van Wilder

16:10 "Cronometro anomala e parecchio impegnativa. Non sono mai riuscito ad andare al limite senza trovare il colpo di pedale giusto. Credo di aver dato tutto dopo gli sforzi della Vuelta", le parole di Sobrero ai microfoni Rai. 16:07 L'australiano Luke Plapp è secondo a 28 secondi dal belga. Ci si aspettava di più dall'alfiere del Team Jayco AlUla. 16:06 Taglia il traguardo Matteo Sobrero. L'azzurro è al momento terzo ad un minuto e 24 secondi da van Wilder. 16:05 Primo intermedio che ci offrirà già diversi indizi.

