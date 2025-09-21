LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | via alla sfida tra Pogacar ed Evenepoel Al comando van Wilder
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16:10 “Cronometro anomala e parecchio impegnativa. Non sono mai riuscito ad andare al limite senza trovare il colpo di pedale giusto. Credo di aver dato tutto dopo gli sforzi della Vuelta”, le parole di Sobrero ai microfoni Rai. 16:07 L’australiano Luke Plapp è secondo a 28 secondi dal belga. Ci si aspettava di più dall’alfiere del Team Jayco AlUla. 16:06 Taglia il traguardo Matteo Sobrero. L’azzurro è al momento terzo ad un minuto e 24 secondi da van Wilder. 16:05 Primo intermedio che ci offrirà già diversi indizi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Lo riporta oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei ... oasport.it scrive