LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | vantaggio abissale di Evenepoel al primo intermedio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16:22 Unica chance per lo sloveno una differente gestione dello sforzo e della gara. Lo capiremo soltanto con il passare dei chilometri. 16:19 Ha messo subito le cose in chiaro il due volte Campione del Mondo delle prove contro il tempo. Stroncate le aspettative di sfida all’ultimo chilometro con Pogacar. 16:17 Evenepoel ha sfruttato al meglio gli iniziali 8 km di pianura e falsopiano. Vantaggio abissale per il Campione Olimpico. Avrà esagerato? 16:15 FOLLIA EVENEPOEL! 44 secondi e 60 centesimi di vantaggio per il belga al primo intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Come scrive oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei ... Si legge su oasport.it