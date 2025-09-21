LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | un mostruoso Evenepoel si avvicina al traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16:43 Incredibile! Evenepoel è quasi a contatto con Pogacar. Nessuno poteva immaginare un qualcosa di simile alla vigilia. Ricordiamo che gli atleti partivano con intervalli di due minuti e mezzo l’uno dall’altro. 16:42 NUOVO LEADER! 51:00.8 il crono dell’australiano Jay Vine, che salirà sul podio. Da capire il colore ed il peso della medaglia. 16:40 Arriva al traguardo Mattia Cattaneo. L’azzurro è nono e non riuscirà a griffare una possibile top ten. 16:38 Un minuto e 24 secondi di vantaggio invece per Remco Evenepoel sull’oceanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

