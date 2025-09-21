LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | sul tracciato Sobrero e Cattaneo Bene van Wilder tra poco Evenepoel e Pogacar
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15:55 Tempone di Isaac Del Toro al primo intermedio! Il messicano balza al comando con il crono di 14:49.8. Partito intanto lo svizzero Stefan Kung (Groupama – FDJ). 15:53 53:39.14 il nuovo miglior tempo di Michael Leonard. Il canadese infligge un minuto e 10 secondi al belga Florian Vermeersch. 15:51 Partito Jay Vine. L’australiano dell’UAE Team Emirates-XRG è tra i maggiori accreditati al podio. Tra poco spazio al francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 15:48 Il giovane francese Seixas è quarto al secondo intermedio a 46 secondi da van Wilder. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Al via i Mondiali di ciclismo di #Kigali2025, ma qual è la situazione sportiva, e non solo, in questo paese?
Si iniziano ad assegnare le prime maglie in Ruanda: oggi si corre contro il tempo Dalle ore 10:00 la prova femminile Alle 13:35 toccherà agli uomini
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Lo riporta oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei ... Segnala oasport.it