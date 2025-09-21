CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15:55 Tempone di Isaac Del Toro al primo intermedio! Il messicano balza al comando con il crono di 14:49.8. Partito intanto lo svizzero Stefan Kung (Groupama – FDJ). 15:53 53:39.14 il nuovo miglior tempo di Michael Leonard. Il canadese infligge un minuto e 10 secondi al belga Florian Vermeersch. 15:51 Partito Jay Vine. L’australiano dell’UAE Team Emirates-XRG è tra i maggiori accreditati al podio. Tra poco spazio al francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 15:48 Il giovane francese Seixas è quarto al secondo intermedio a 46 secondi da van Wilder. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: sul tracciato Sobrero e Cattaneo. Bene van Wilder, tra poco Evenepoel e Pogacar