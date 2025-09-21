LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | sul tracciato Sobrero attesa per Cattaneo ed i big
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15:15 Occhi puntati anche sul prossimo partente, ovvero il francese Paul Seixas. Il 18enne della Decathlon AG2R La Mondiale Team nella passata stagione si laureò campione del mondo nella categoria juniores. 15:12 Partito tra i festanti appassionati ruandesi Matteo Sobrero. Tra pochi istanti sarà la volta dell’australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), tra i possibili outsiders per il podio. 15:10 40:20.24 il crono del belga Vermeersch al terzo intermedio. Un minuto e 30 secondi di margine per l’alfiere dell’UAE Team Emirates-XRG sul padrone di casa Nsengiyumva. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Cominciano i discussi Mondiali di ciclismo in Africa - X Vai su X
Si iniziano ad assegnare le prime maglie in Ruanda: oggi si corre contro il tempo Dalle ore 10:00 la prova femminile Alle 13:35 toccherà agli uomini Non perderti i mondiali di ciclismo: seguili su eurosport.it e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pogacar può battere Evenepoel nella cronometro?; Mondiali, la premiazione della cronometro femminile (LA2 Sport Live 21.09.2025, 11h00); LIVE! Si parte con le crono Mondiali: Ganna non c'è, grande attesa Evenepoel vs Pogacar.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Si legge su oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei ... Secondo oasport.it