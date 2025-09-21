LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | prime fasi della cronometro maschile attesa per i grossi calibri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:13 Sempre nettamente al comando al primo intermedio il ruandese Nsengiyumva. 14:10 In partenza il beninese Ricardo Sodjede, poi sarà la volta del cinese Liu Jiankin (Pingtan International Tourism Island Cycling Team). Tra poco più di 10 minuti partirà il belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG). 14:07 Ben 22 gli africani in gara. Il continente ospitante è quello più rappresentato, seguito dall’Europa con 20 partecipanti. Fanalini di coda sud-America ed Oceania con 2. 14:05 Transita al primo intermedio Nsengiyumva. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Cominciano i discussi Mondiali di ciclismo in Africa - X Vai su X
Si iniziano ad assegnare le prime maglie in Ruanda: oggi si corre contro il tempo Dalle ore 10:00 la prova femminile Alle 13:35 toccherà agli uomini Non perderti i mondiali di ciclismo: seguili su eurosport.it e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pogacar può battere Evenepoel nella cronometro?; Mondiali, la premiazione della cronometro femminile (LA2 Sport Live 21.09.2025, 11h00); LIVE! Si parte con le crono Mondiali: Ganna non c'è, grande attesa Evenepoel vs Pogacar.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pogacar sfida Evenepoel nella cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025. Lo riporta oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei ... Riporta oasport.it