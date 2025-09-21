CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 13:33 55 gli atleti iscritti alla prova contro il tempo. Corridori che partiranno con intervalli di due minuti e mezzo l’uno dall’altro. Aprirà le danze il padrone di casa Shemu Nsengiyuma, ventiseienne in forza alla Java – Inovotec Pro Team. 13:28 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della cronometro maschile dei Mondiali di ciclismo su strada 2025. Poco meno di 20 minuti alla prima partenza. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025. Grande attesa a Kigali (Ruanda) per l’evento che porta nella nazione centroafricana le stelle del ciclismo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: dalle 13.45 la cronometro maschile. Attesa per i big