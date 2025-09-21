LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | si assegna il titolo della cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei Mondiali 2025 di ciclismo. A Kigali inizia la rassegna iridata con la prova contro il tempo: nei dintorni della capitale del Ruanda 44 atlete si affronteranno 31.2 km per diventare la nuova campionessa del mondo. Il percorso inizierà dalla Kigali BK Arena con l’arrivo posto al Kigali Convention Centre. Le atlete affronteranno due volte la Cote de Nyanza (2.4 km al 5.9% di pendenza media). Finale estremamente duro con la Cote de Kimihurura (1.3 km al 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro

In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile

Ciclismo femminile

