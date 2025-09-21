LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Reusser conquista la maglia iridata Due olandesi sul podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 13.02: Undicesima posizione per Monica Trinca Colonel, mentre è ventiseiesima Soraya Paladin. 13.01: Questa la classifica finale Marlen Reusser (SUI) 43:09.34. Anna Van Der Breggen (NED) +51.89. Demi Vollering (NED) +1:04.73. Brodie Chapman (AUS) +1:20.87. Katrine Aalerud (NOR) +1:24.34. Antonia Niedermaier (GER) +1:29.07. Juliette Labous (FRA) +1:32.99. Anna Henderson (GBR) +1:37.72. Chloé Dygert (USA) +2:25.43. Mireia Benito (ESP) +2:32. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Diretta Rai Sport Domenica 29 Giugno 2025 Ciclismo, Basket Femminile, Canottaggio, Rugby, Atletica
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Ciclismo femminile, Vitillo leader al Giro Mediterraneo. A Frattamaggiore vince l'irlandese Susan Emma Jeffers #ANSA - X Vai su X
https://www.emme24.it/sport/14442-visciano-protagonista-ciclismo-femminile-domani-il-giro-mediterraneo-in-rosa - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: miglior tempo per Paladin al primo intermedio; LIVE! Si parte con le crono Mondiali: Ganna non c'è, grande attesa Evenepoel vs Pogacar; Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv: orari cronometro maschile e femminile, percorsi, favoriti, italiani in gara.
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei ... Riporta oasport.it
Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv: orari cronometro maschile e femminile, percorsi, favoriti, italiani in gara - Scatta il Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda, prima edizione africana della storia. Si legge su oasport.it