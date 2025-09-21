LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Reusser conquista la maglia iridata Due olandesi sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 13.02: Undicesima posizione per Monica Trinca Colonel, mentre è ventiseiesima Soraya Paladin. 13.01: Questa la classifica finale Marlen Reusser (SUI) 43:09.34. Anna Van Der Breggen (NED) +51.89. Demi Vollering (NED) +1:04.73. Brodie Chapman (AUS) +1:20.87. Katrine Aalerud (NOR) +1:24.34. Antonia Niedermaier (GER) +1:29.07. Juliette Labous (FRA) +1:32.99. Anna Henderson (GBR) +1:37.72. Chloé Dygert (USA) +2:25.43. Mireia Benito (ESP) +2:32. 🔗 Leggi su Oasport.it

